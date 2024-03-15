АвтоВАЗ выпускает ограниченную серию Lada Granta с АКПП от Jatco, доступно около 5000 автомобилей. Это редкая возможность приобрести модель с автоматической трансмиссией на российском рынке после ухода Renault и прекращения поставок АКПП.

АвтоВАЗ анонсировал выпуск ограниченной серии Lada Granta с автоматической коробкой передач от японского производителя Jatco. Покупателям будет доступно около пяти тысяч таких автомобилей, оснащённых 98-сильными двигателями. Эти автомобили являются частью старых запасов, так как в настоящее время Granta комплектуется исключительно 5-ступенчатыми механическими коробками передач.

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Ранее сообщалось о планах компании направить эти автомобили на государственные нужды, однако теперь стало известно, что часть машин будет доступна и для розничной продажи. Это дает уникальную возможность приобрести популярную модель с удобной для многих автоматической трансмиссией.

После ухода Renault из России и продажи его доли в АвтоВАЗе за символический 1 рубль, взаимодействие с Jatco стало важным аспектом для обеспечения наличия АКПП на российском рынке. Даже с учетом возможности возврата Renault на российский рынок в будущем, текущий релиз автомобилей с АКПП является значимым событием для отечественного автопрома.