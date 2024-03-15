На космодроме Байконур завершена подготовка к запуску корабля "Союз МС-25", запланированному на 21 марта.

На космодроме Байконур завершились последние приготовления к запуску корабля "Союз МС-25". Старт запланирован на 21 марта и предвещает новую страницу в истории космических путешествий. Экипаж из международных космонавтов и астронавтов, включая представителей "Роскосмоса", NASA и космической программы Белоруссии, активно готовится к предстоящему полёту. Они регулярно тренируются в управлении кораблём и изучают бортовую документацию.

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В преддверии миссии на МКС была проведена коррекция орбиты: двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26" успешно сработали, подняв станцию на дополнительные 2,8 км. Такая мера позволит новому экипажу беспрепятственно пристыковаться к станции.

Специалисты "Роскосмоса" провели тщательный осмотр "Союза МС-25", разместили необходимые грузы и подготовили корабль к старту. Все эти шаги гарантируют, что миссия пройдёт на высшем уровне и внесёт свой вклад в развитие космической отрасли.