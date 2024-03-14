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Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
Концерн "Калашников" запустил поставки современного обмундирования ВКПО 3.0 с "пиксельным" камуфляжем, обеспечивающим военнослужащим улучшенную эргономику и защиту.

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Концерн "Калашников", широко известный своими передовыми разработками в области военного оснащения, объявил о запуске поставок обновленного комплекта военной формы ВКПО 3.0. Это новое поколение экипировки, выполненное в современной цифровой "пиксельной" расцветке, предназначено для повышения эффективности и безопасности военнослужащих на поле боя.

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Изготовление и дистрибуция более 100 тысяч комплектов новой формы возложена на дочернее предприятие концерна, ООО "Триада-ТКО". ВКПО 3.0 включает в себя разнообразие костюмов для разных времен года и погодных условий: от демисезонных и ветровлагозащитных до утепленных и летних вариантов. Дополнительно костюмы комплектуются флисовой курткой, теплым нательным бельем, а также шапкой и фуражкой.

Одной из основных особенностей новой формы является ее улучшенная эргономика и дополнительная защита для коленей и локтей, что критически важно для поддержания мобильности и защищенности личного состава в различных боевых ситуациях.

Кроме того, концерн "Калашников" также сообщил о завершении поставок 25 тысяч комплектов снаряжения "Стрелок", которые включают в себя бронежилеты с усиленной защитой и системы комфортного распределения нагрузки, что значительно облегчает носку и улучшает боевые качества военнослужащих.

#новости
Источник: rg.ru
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