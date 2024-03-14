Мария Захарова с иронией отозвалась на заявления премьер-министра Латвии о создании "железного занавеса" с Россией, поставив под вопрос источник металла для его возведения.

В свете обсуждений о возможном создании "железного занавеса" между Латвией и Россией, Мария Захарова, представляющая МИД РФ, не удержалась от иронического комментария. Она задалась вопросом о происхождении металла для такого занавеса, намекнув на возможную необходимость Латвии обращаться за ним к России.

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Эвика Силиня, премьер-министр Латвии, ранее выразила идею о разделении Прибалтийских стран и России при помощи метафорического "железного занавеса" на мероприятии в Вашингтоне. Однако при этом признана зависимость Латвии от российских энергоресурсов.

Этот диалог подчеркивает напряженность в отношениях между странами и сложность поиска путей к независимости в сфере энергетики. Также напоминает о решениях Польши и стран Прибалтики ограничить въезд граждан России.