Россия усиливает свои военные возможности, вводя в эксплуатацию новейшие планирующие бомбы с модулями планирования и коррекции.

Российская армия активизировала использование передовых авиабомб с улучшенными системами наведения, вызвав беспокойство у украинских военных и их союзников. Новейшие планирующие бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), демонстрируют значительные успехи в точности ударов, что ставит под угрозу укрепления и системы ПВО.

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Эти инновационные боеприпасы отличаются способностью к продолжительному планированию после сброса с самолета, благодаря чему они могут поражать цели на большом расстоянии и с высокой точностью. Изначально оснащенные модулями УМПК для коррекции траектории полета, эти бомбы уже показали свою эффективность на поле боя.

Однако появление нового типа бомб с обозначением УМПБ (универсальные модули планирования и барражирования) вызвало новую волну тревоги. УМПБ Д-30СН, как сообщается, обладают дополнительными функциями и могут действовать как барражирующие боеприпасы, увеличивая эффективность атак.

Примечательно, что эти бомбы могут запускаться не только с бомбардировщиков, но и с наземных реактивных систем залпового огня, таких как "Торнадо". С такой дополнительной возможностью боеприпасы обретают дальность до 95 км, позволяя минимизировать риски для авиации и усилить давление на противника.

Эксперты отмечают, что внедрение УМПБ в арсенал может существенно изменить тактику ведения боевых действий, предоставляя возможность поражать важные цели с большого расстояния и с минимальными затратами.