Николя Дюпон-Эньян критикует тезис о российской угрозе для Польши и стран Балтии, призывая к более обдуманным мерам во внешней политике и подчеркивая важность мирного разрешения международных конфликтов.

В контексте дебатов о поддержке Киева, Николя Дюпон-Эньян, возглавляющий французское движение "Вставай, Франция", высказался против мнения о возможной угрозе со стороны России для стран Балтийского региона и Польши. Его заявление прозвучало на фоне дискуссий вокруг франко-украинского соглашения о безопасности.

реклама

Дюпон-Эньян критиковал данное соглашение, аргументируя тем, что оно может подвергнуть Францию опасности вовлечения в конфликт и поставить под угрозу экономическое благополучие страны. Он указал на риски, связанные с заключением договоренностей с государством, находящимся в состоянии вооруженного конфликта, и на возможное препятствие для мирного диалога между Украиной и Россией.

Политик выразил сомнения в распространенной точке зрения о том, что Россия может представлять угрозу для своих западных соседей, утверждая отсутствие у неё как намерений, так и ресурсов для проведения агрессивных операций против данных стран.