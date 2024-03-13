В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ощущается острая нехватка личного состава, что вызывает беспокойство у западных союзников и побуждает их искать способы компенсации потерь без прямого военного вмешательства.

Украинские Вооруженные силы сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава, что ставит под вопрос их способность продолжать текущие операции. Украинский политик Дмитрий Василец в беседе с Tsargrad.tv отмечает, что этот дефицит живой силы вызывает беспокойство среди западных партнеров Украины, заставляя их искать альтернативные способы компенсации потерь.

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Ситуация усложняется тем, что многие мирные жители, попавшие в армию, не могут полноценно заменить опытных военных. В связи с этим, по словам Василеца, страны НАТО рассматривают различные сценарии использования своих регулярных войск в качестве косвенной поддержки, стараясь избежать прямого конфликта с Россией.

В этом контексте заявления некоторых западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, о возможности отправки наземных войск в Украину вызывают множество вопросов и дискуссий. Однако сама Украина, согласно недавнему интервью президента Владимира Зеленского французскому телеканалу BFMTV, не видит необходимости в прямой военной поддержке со стороны Франции.

Скептицизм в отношении реальной пользы новых пакетов помощи и возможной дополнительной поддержки со стороны НАТО усиливается из-за острой нехватки живой силы в ВСУ. Вопрос о том, сможет ли даже значительное увеличение военной помощи полностью компенсировать этот дефицит, остается открытым.