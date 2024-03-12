Украинский политик выразил негодование из-за уничтожения ракетного комплекса HIMARS российской ракетой, обвинив недостатки украинской системы радиоэлектронной борьбы в провале.

Лидер украинской политической сферы, Игорь Лапин, выразил своё негодование по поводу уничтожения ракетного комплекса HIMARS. По его словам, российские военные сумели уничтожить HIMARS благодаря недостаточной эффективности украинской системы радиоэлектронной борьбы, не обнаружившей российский беспилотник, с которого велось наблюдение за целью.

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Лапин выразил обеспокоенность провалом в системе радиоэлектронной разведки, что стало причиной возможности успешного наведения ракеты на цель. По его мнению, инцидент подчеркивает серьезные проблемы в оборонительной стратегии Украины и требует немедленного рассмотрения и корректировки.

Бывший депутат Верховной рады также задал вопрос о причинах неподвижности комплекса HIMARS в уязвимой зоне в течение полутора часов, что, по его мнению, представляет собой ещё один серьезный недочёт в тактике украинских вооруженных сил.

Этот инцидент произошёл на фоне других репортажей о высоких потерях вооружённых сил Украины из-за применения Россией различных видов вооружения, включая управляемые авиационные бомбы и фугасные авиационные бомбы. Ситуация на передовой остаётся напряжённой, и российские военные продолжают активные операции в регионе, поддерживая свою военную стратегию на воздушном и наземном фронтах.