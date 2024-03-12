Новосибирские ученые запустят производство полимеров, «заклеивающих» сосуды

Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ) представили мировому сообществу медицинский прорыв - уникальный полимер, способный революционизировать методы лечения сосудистых заболеваний. Этот новый препарат, названный "эмболизатом", обещает не только закрывать сосуды и предотвращать кровоизлияния, но и активно останавливать рост опухолей, блокируя их питание через сосуды.

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Под руководством выдающегося ученого, профессора Владимира Петрова, научная команда НИОХ провела годы исследований и разработок, чтобы довести этот инновационный полимер до совершенства. В результате клинических испытаний, проведенных в Исследовательском центре имени Мешалкина, эмболизат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность, что открывает новые горизонты для хирургов и пациентов, сталкивающихся с сосудистыми проблемами.

"Этот препарат - настоящий прорыв в хирургии сосудов", - отмечает профессор Петров. "Мы создали инструмент, который позволит нам более точно и безопасно проводить сложные хирургические вмешательства, спасая тем самым множество жизней".

Производство эмболизата будет запущено на площадке НИОХ, что обеспечит его доступность для широкого круга пациентов. Этот препарат станет ключевым элементом в арсенале медицинских средств, направленных на борьбу с сосудистыми заболеваниями, и откроет новые возможности в лечении онкологических заболеваний.