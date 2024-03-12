В России введен в эксплуатацию суперкомпьютер, предназначенный для создания цифровых двойников авиационных двигателей, что позволит значительно улучшить процесс их проектирования и испытаний

В мире авиастроения России произошло знаменательное событие: для Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) был разработан уникальный вычислительный комплекс.

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Этот прорыв обеспечен трудами специалистов из "Адванс Инжиниринг", которые создали суперкомпьютер с потрясающей производительностью – 219 триллионов операций в секунду. Это открывает новые перспективы для создания точных цифровых копий авиационных двигателей.

Теперь, благодаря этому технологическому чуду, процесс проектирования двигателей обретает новое измерение. Цифровые двойники, создаваемые с его помощью, позволяют с невиданной доселе точностью моделировать и анализировать работу двигателей, приближая виртуальные испытания к реальным условиям.

Внедрение VR-технологий в сочетании с возможностями суперкомпьютера дает инженерам уникальный инструментарий для виртуальных тестов и доработок, что существенно сокращает время разработки и повышает безопасность процесса, исключая риск для жизни испытателей.



