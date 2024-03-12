Российский каршеринг "Делимобиль" начал использовать кроссоверы Belgee X50 белорусского производства, являющиеся адаптацией Geely Coolray.









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В российском каршеринговом сервисе "Делимобиль" стартовало уникальное событие: автопарк пополнился кроссоверами Belgee X50, собранными на совместном предприятии Беларуси и Китая. Этот шаг является прорывом в автопрокатных услугах, поскольку Belgee X50 впервые выезжают на российские дороги, предлагая арендаторам новый уровень комфорта и технологичности.

Особенностью Belgee X50, который является альтернативной версией популярного Geely Coolray, стала его высокая оснащенность. Автомобиль обладает всеми необходимыми атрибутами для безопасной и приятной поездки: от системы круиз-контроля и обогрева сидений до камер заднего вида и противотуманных фар. Моторная часть представлена 1,5-литровым двигателем с мощностью в 147 лошадиных сил, что обеспечивает отличную динамику в городских условиях.

Сам факт сборки модели в Беларуси на заводе "Белджи" отражает успешное сотрудничество между белорусскими и китайскими автопроизводителями. Этот проект не только стимулирует развитие местной промышленности, но и способствует экспорту качественных автомобилей.



