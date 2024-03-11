TSMC возвращается в десятку самых дорогих компаний мира благодаря росту спроса на чипы искусственного интеллекта





реклама

TSMC, ведущий производитель полупроводниковых изделий, снова входит в число десяти самых ценных компаний планеты, демонстрируя свою устойчивость и способность адаптироваться к новым вызовам рынка. Значительный рост интереса к технологиям искусственного интеллекта спровоцировал всплеск спроса на специализированные микросхемы, что, в свою очередь, положительно сказалось на финансовых показателях компании. За первые два месяца текущего года TSMC сообщила о доходах в размере $12,6 миллиарда, что на 9,4% выше показателей прошлого года.

На этой неделе рыночная капитализация TSMC достигла $634 миллиардов, что позволило компании превзойти американскую Broadcom и занять достойное место среди лидеров мировой экономики. Несмотря на недавние трудности, связанные с сокращением продаж iPhone, которые в прошлом году формировали около 25% дохода компании, рост в секторе AI-чипов позволил TSMC не только восстановиться, но и выйти на новый уровень конкурентоспособности.

Уникальность положения TSMC на рынке подчеркивается ее стратегическими партнерствами с ключевыми игроками технологической индустрии. Компания сотрудничает не только с Apple, но и с другими технологическими гигантами вроде NVIDIA, AMD, Qualcomm и Intel. Последняя, к примеру, выбрала TSMC для производства своих инновационных чипов 14-го поколения Meteor Lake, что свидетельствует о высоком уровне доверия к технологическому потенциалу и качеству продукции TSMC.