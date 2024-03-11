Российская авиация применила уникальную "чудо-бомбу" Д-30СН, которая вызвала восхищение в Германии благодаря своей точности и эффективности.

Российская авиация привлекла внимание мировых экспертов своим последним достижением в военной технологии - универсальным планирующим боеприпасом (УМПБ) Д-30СН. Этот боеприпас, доказавший свою эффективность, получил высокие оценки ведущих специалистов и вызвал интерес немецкого издания Bild.

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Хотя официальной информации о боеприпасе нет, но согласно сообщениям источников, диаметр бомбы составляет 30 см. Д-30СН имеет форму трубы с крыльями и внутри оборудована системами управления и спутникового самонаведения, а также содержит более 100 кг взрывчатого вещества.

Этот удивительный боеприпас может быть сброшен с самолетов, а также запущен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) типа "Торнадо-С". Интересно отметить, что на данный момент Д-30СН применяют без использования реактивного двигателя, однако разработчики планируют его внедрить в будущем для дальнейшего усовершенствования.

Журналист немецкого издания Bild, Юлиан Репке, высоко оценил УМПБ, называя его невероятно точным. Он отметил, что благодаря уникальной конструкции и системе навигации ГЛОНАСС, авиабомба Д-30СН достигает цели с поразительной точностью. Эти боеприпасы демонстрируют удивительную эффективность, когда их используют бомбардировщики Су-34.