Академическое Объединение "РЕШЕТНЁВ" представило уникальную технологию для создания энергопреобразующей аппаратуры космических аппаратов, которая позволяет легко настраивать приборы под нужды конкретного проекта.

Академическое Объединение "РЕШЕТНЁВ" представляет революционную технологию, которая обещает изменить подход к энергопреобразующим системам для космических аппаратов. Разработанная и запатентованная компанией новая методика проектирования цифровой системы автоматического регулирования открывает новые горизонты в области космической технологии.

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Специалисты РЕШЕТНЁВа разработали унифицированные модули, которые позволяют создавать энергопреобразующие приборы для космических аппаратов с различной мощностью - от 2,6 до 20,8 кВт. Это означает, что теперь можно легко настраивать энергопреобразующие системы под нужды конкретного космического проекта, просто меняя количество модулей и задавая необходимые параметры системы автоматического регулирования.

Ключевой особенностью новой технологии является цифровая система автоматического регулирования, которая обеспечивает оптимальное функционирование прибора в различных условиях, включая солнечные и теневые участки орбиты, а также динамические токовые нагрузки.

Эта инновационная система, не имеющая аналогов, уже прошла испытания на опытном образце и успешно внедряется в производство. Кроме того, для дальнейшего совершенствования и адаптации технологии создан новый аппаратно-программный комплекс, который позволяет проводить расчеты и эксперименты для оптимизации характеристик прибора.