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Академическое Объединение "РЕШЕТНЁВ" представляет революционную технологию, которая обещает изменить подход к энергопреобразующим системам для космических аппаратов. Разработанная и запатентованная компанией новая методика проектирования цифровой системы автоматического регулирования открывает новые горизонты в области космической технологии.
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Специалисты РЕШЕТНЁВа разработали унифицированные модули, которые позволяют создавать энергопреобразующие приборы для космических аппаратов с различной мощностью - от 2,6 до 20,8 кВт. Это означает, что теперь можно легко настраивать энергопреобразующие системы под нужды конкретного космического проекта, просто меняя количество модулей и задавая необходимые параметры системы автоматического регулирования.
Ключевой особенностью новой технологии является цифровая система автоматического регулирования, которая обеспечивает оптимальное функционирование прибора в различных условиях, включая солнечные и теневые участки орбиты, а также динамические токовые нагрузки.
Эта инновационная система, не имеющая аналогов, уже прошла испытания на опытном образце и успешно внедряется в производство. Кроме того, для дальнейшего совершенствования и адаптации технологии создан новый аппаратно-программный комплекс, который позволяет проводить расчеты и эксперименты для оптимизации характеристик прибора.