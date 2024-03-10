Росгвардия ввела в эксплуатацию новый противодронный комплекс "Выжигатель", способный обнаруживать, подавлять и уничтожать беспилотники различными методами.

Российская Росгвардия пополнила свой арсенал новейшим комплексом "Выжигатель", способным обнаруживать и нейтрализовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Несмотря на то что детали разработки и технические параметры устройства остаются в секрете, известно, что оно может эффективно противостоять дронам противника, используя различные методы.

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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, "Выжигатель" является станцией радиотехнической разведки, способной идентифицировать беспилотники и выбирать методы их нейтрализации. Один из методов — подавление сигнала, что заставляет дрон потерять связь с оператором и упасть.

Второй метод — спуфинг, или перехват управления, позволяет "угнать" дрон и приземлить его в указанном месте. Третий метод включает в себя уничтожение БПЛА путем перегрузки его электронных систем мощным сигналом, что приводит к выходу из строя и падению.