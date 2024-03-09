"Роскосмос" и китайские партнеры планируют отправить на Луну ядерную энергоустановку в период с 2033 по 2035 год, чтобы обеспечить энергией будущие лунные миссии.

"Роскосмос" в сотрудничестве с китайскими научными организациями разрабатывает амбициозный проект по отправке ядерной энергоустановки на Луну. По словам Юрия Борисова, руководителя российского космического агентства, запуск предвидится в период между 2033 и 2035 годами. Этот шаг станет частью усилий по подготовке к долгосрочному исследованию и использованию лунной поверхности. Миссия, основанная на автоматической установке оборудования, направлена на обеспечение будущих лунных станций надежным источником энергии в условиях, когда солнечный свет доступен ограниченное количество времени.

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Проект учитывает особенности лунной среды, такие как продолжительные периоды темноты и низкие температуры, и предусматривает использование последних достижений в области радиоизотопной технологии. Это позволяет предположить, что для генерации энергии могут быть задействованы радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые уже зарекомендовали себя в космических условиях благодаря своей надежности и способности функционировать без прямого солнечного света.

В рамках подготовки к проекту проводятся исследования и разработки, направленные на минимизацию рисков и обеспечение радиационной безопасности миссии. Эксперты подчеркивают значимость российско-китайского сотрудничества в данном проекте как важный шаг к международному партнерству в освоении космического пространства.