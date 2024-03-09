В России к 2025 году будет создан первый пассажирский поезд на водородном топливе, предназначенный для пригородных перевозок.

К 2025 году Россия представит свой первый образец поезда, работающего на водородном топливе, разработанный специалистами "Трансмашхолдинга". Этот прогрессивный шаг открывает новую страницу в развитии экологически чистого общественного транспорта, предназначенного для пригородных перевозок.

реклама

"ТМХ Инжиниринг" ведет активную работу над проектной документацией. Испытания новаторского моторвагонного состава пройдут на территории Сахалинской области, где уже заключено соглашение о сотрудничестве между региональными властями, РЖД и Росатомом. Росатом берет на себя обязательства по обустройству инфраструктуры для водородных заправок и поставке топлива, в то время как РЖД выступит заказчиком проекта.

Ожидается, что стоимость новых составов составит от 405 миллионов рублей за двухвагонный поезд и до 492 миллионов рублей за трехвагонный. В проект будут инвестированы значительные средства как от РЖД, так и от Росатома, при этом последний также получит налоговые льготы и сниженные тарифы на электроэнергию и природный газ.

Производство водорода предполагается осуществлять путем паровой конверсии метана с последующим улавливанием диоксида углерода, что делает процесс более экологичным. Кроме того, Росатом планирует экспортировать водород в Японию, покрывая до 40% спроса страны.

Первый в мире водородный поезд был запущен в Германии в 2018 году компанией Alstom и продемонстрировал высокую эффективность и экологичность такого вида транспорта. Российский проект предполагает разработку поезда с аналогичными характеристиками, способного существенно снизить вредные выбросы в атмосферу и продвинуть страну в направлении экологически устойчивого транспорта.