Google Pixel 8a предположительно может стать самым дорогим устройством в серии A, с начальной ценой в €570 за модель с 128 ГБ памяти.

Предстоящий смартфон Pixel 8a от Google может оказаться самым дорогим предложением в линейке устройств серии A. Эта информация исходит от WinFuture, согласно которой стоимость базовой модели Pixel 8a с 128 ГБ памяти может начинаться от €570, а за версию с 256 ГБ памяти предложат около €630. В сравнении, Pixel 7a был запущен по цене €499.

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Подорожание Pixel 8a ставит его в один ряд с другими устройствами на рынке, которые при той же или даже более низкой цене могут предложить лучшие характеристики, например, OnePlus 12R. Новинка от Google будет доступна в цветах Обсидиан, Фарфор, Бухта и Мята, однако не все цветовые варианты будут доступны для обеих версий хранения.

Что касается технических характеристик, ожидается, что Pixel 8a получит процессор Tensor G3 с пониженной тактовой частотой и 8 ГБ оперативной памяти. Оформление устройства будет более округлым по сравнению с предыдущими моделями, но подробные характеристики пока неизвестны.

Этот потенциальный скачок в стоимости может сделать Pixel 8a менее привлекательным для потребителей, которые ищут соотношение цена-качество в среднем ценовом сегменте.