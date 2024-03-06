Для возобновления переговоров с Россией США нужно провести внутриполитическое обновление, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор

Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона и отставной полковник, высказал мнение, что для начала переговоров с Россией Соединенным Штатам необходимо провести политическое обновление. В интервью с журналистом Стивеном Гарднером Макгрегор подчеркнул, что текущая атмосфера доверия между странами оставляет желать лучшего, что делает переговоры маловероятными.

реклама

По словам Макгрегора, первым шагом должна стать глубокая реформа в Вашингтоне, которая поможет избавиться от коррупции и неэффективности, условно обозначенной им как «болото». Такое внутреннее преобразование может стать основой для построения новых отношений с Россией.

Экс-советник также отметил, что необходимость в завершении конфликта на Украине очевидна для любого американца, стремящегося к миру. Он утверждает, что Соединенные Штаты могли бы избежать многих текущих проблем, если бы заключили соглашение с РФ задолго до начала военных действий.

Макгрегор призвал к внимательному отношению к позиции России, подчеркнув, что в течение последних двух десятилетий президент Владимир Путин четко выражал свои взгляды на мировой порядок и интересы страны. Кроме того, он считает необоснованным стремление Украины к вступлению в НАТО.