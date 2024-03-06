Россия анонсировала разработку нового военно-транспортного самолета Ил-212 с турбореактивными двигателями ПД-8. Первый опытный образец ожидается к концу 2026 года.

Военно-транспортная авиация России готовится к принципиальному обновлению. По сообщению Сергея Шойгу, руководителя Министерства обороны, началась разработка новаторского самолета Ил-212, оснащенного современными реактивными двигателями. Этот проект станет важным шагом в укреплении оборонных возможностей страны, с ожидаемой готовностью первого опытного образца уже к концу 2026 года.

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Ил-212 призван заменить устаревшие модели, такие как Ан-26 и Ан-72, и стать новым лицом российской военно-транспортной авиации. Основным его отличием станут турбореактивные двигатели ПД-8, которые обеспечат лучшие характеристики грузоподъемности и дальности полета.

Кроме того, конструкция самолета позволит ему эффективно функционировать в экстремальных условиях, включая выполнение задач в арктическом регионе и на необорудованных взлетно-посадочных полосах.

В рамках проекта также запланирована модернизация конструкции шасси, систем топлива и гидравлики, что сделает самолет более надежным и удобным в обслуживании. Улучшение этих параметров не только повысит эффективность выполнения военно-транспортных задач, но и обеспечит лучшую адаптацию к многозадачности операций.



