Подготовка к запуску ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" на космодроме Восточный входит в заключительную фазу.

На космодроме Восточный активно идет подготовка к предстоящему запуску тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Особое внимание уделяется разгонному блоку "Орион", который является ключевым элементом миссии. Согласно последним отчетам специалистов "Роскосмоса", подготовка блока идет полным ходом и строго по графику.

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Команда экспертов завершила основные проверки систем "Ориона", успешно установила необходимые комплектующие и в настоящее время занимается заправкой блока ракетным топливом и сжатыми газами. Также продолжается настройка и адаптация наземного оборудования на стартовом комплексе, что обеспечит безупречную работу разгонного блока во время запуска.

За последний месяц "Орион" прошел ряд критически важных испытаний, включая пневмо- и электроиспытания, демонстрируя свою готовность к работе в сложных условиях космического пространства. Следующим этапом станет его интеграция с космической головной частью, что позволит провести общую сборку с ракетой "Ангара-А5".

Перед самим запуском на стартовый комплекс будут проведены комплексные испытания с разгонным блоком, целью которых является детальная отработка и проверка всех систем и механизмов. Эти мероприятия критически важны для гарантирования успеха миссии.