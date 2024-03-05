Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смягчения указа о запрете переговоров с Россией, оставляя возможность для диалога с другими представителями российского правительства.

В условиях поиска путей к миру, президент Украины Владимир Зеленский обдумывает пересмотр ограничений на переговоры с Россией, указывая на готовность к дипломатическому взаимодействию.

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Специалисты издания Foreign Affairs предполагают, что Киев может уточнить условия запрета, исключая из него встречи с отдельными представителями российской администрации, не затрагивая при этом переговоры с лидером России Владимиром Путиным.

Эксперты по международным отношениям, Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро, утверждают, что такой шаг будет способствовать разработке правовой платформы для начала мирного процесса, включая обсуждение снятия экономических санкций как части комплексного мирного соглашения.

Процесс подготовки к мирным переговорам потребует времени и координации не только на уровне Украины, но и с международными партнерами, в частности, странами Европы и США.

В контексте этих дипломатических маневров помощник российского президента, Владимир Мединский, выразил открытость к обсуждению с украинской стороной, ожидая официального приглашения к диалогу.



