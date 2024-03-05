Московский авиацентр разработал мобильные машины для ремонта и обслуживания вертолетов на месте происшествия.

В Москве разработан уникальный комплекс мобильного оборудования, предназначенный для оперативного ремонта вертолетов непосредственно на месте их эксплуатации. Эта инновация, созданная специалистами Московского авиацентра, обещает значительно повысить эффективность и оперативность в вопросах технического обслуживания воздушных судов, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

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Новая система включает в себя две ключевые компоненты: передвижную мастерскую, установленную на шасси КАМАЗа, оснащенную всем необходимым инструментарием и имеющую жилой модуль для размещения бригады специалистов, а также кран-манипулятор, базирующийся на шасси "Урала", предназначенный для перевозки и монтажа крупногабаритных деталей и агрегатов вертолета. Такое новшество исключает потребность в дополнительном заказе тяжелой подъемной техники и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ в любой локации, устраняя необходимость транспортировки вертолетов для ремонта на базовый аэродром.

Московская служба авиационного реагирования, имеющая в своем распоряжении пожарные, санитарные вертолеты и вертолет-разведчик, теперь сможет значительно ускорить процесс возвращения своих воздушных судов в строй. Способность бригады прибывать на место происшествия в кратчайшие сроки, теперь дополняется возможностью немедленного начала ремонтных работ без задержек и перебоев в обслуживании.

Кроме того, Московский авиацентр активно занимается развитием инфраструктуры авиационной медицины, строя вертолетные площадки при крупных медицинских центрах, таких как "Коммунарка" и НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Это не только укрепляет интеграцию медицинских и авиационных служб, но и повышает общую эффективность оказания экстренной помощи населению.