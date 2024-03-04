В «Рувики» уже всё есть — в России готовят техническое решение для блокировки «Википедии» Теперь и за то, что она не соблюдает новый закон о запрете популяризации VPN

В России ведется работа над техническим решением, направленным на возможную блокировку доступа к популярной онлайн-энциклопедии «Википедия». Это решение связано с принятием нового закона, который запрещает популяризацию инструментов обхода блокировок, таких как VPN. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.

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По словам Горелкина, представители «Руниверсалиса», российской аналогии «Википедии», обнаружили на страницах «Википедии» материалы, которые не только описывают способы обхода блокировок, но и активно рекомендуют их использовать. Это стало одной из причин, по которой рассматривается возможность ограничения доступа к этому ресурсу.

Техническое решение, над которым работают специалисты из Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), предполагает создание механизма, который будет перенаправлять пользователей с ссылками на статьи из «Википедии» на эквивалентные материалы на российских аналогах, таких как «Рувики», «Руниверсалис» и другие.

Это решение стало актуальным после запуска полноценной версии «Рувики», которая стала российским ответом на «Википедию». Напомним, что «Рувики» уже содержит почти 2 миллиона статей на русском языке.

Однако решение о блокировке «Википедии» не было принято окончательно, и продолжается дискуссия о том, как сделать такой шаг максимально эффективным и безопасным для пользователей интернета. Роскомнадзор уже составил административные протоколы в отношении Wikimedia Foundation за неудаление противоправных материалов, а также обнаружил нарушения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



