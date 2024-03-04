Инженеры компании "РЕШЕТНЁВ", входящей в Роскосмос, разработали новые бортовые антенные рефлекторы с мембранной отражающей поверхностью, предназначенные для улучшения качества спутниковой связи.

Инженеры компании "РЕШЕТНЁВ", являющейся частью Роскосмоса, достигли значительного прогресса в создании бортовых антенных рефлекторов нового поколения. Эти рефлекторы, имеющие мембранную отражающую поверхность, обещают улучшить качество спутниковой связи благодаря своей уникальной конструкции. Мембрана, изготовленная из композиционного материала, обладает высокой упругостью, что позволяет ей эффективно натягивать полотно отражающей поверхности, значительно повышая качество сигнала.

реклама

Разработка включает в себя создание трансформируемых рефлекторов диаметром до 1,5 метра и сегментов рефлектора вплоть до 12 метров. В настоящее время команда инженеров завершила сборку экспериментальных образцов и готовится к их тестированию, включая проверку термовакуумных и механических характеристик.

Эти мембранные рефлекторы предназначены для эксплуатации в условиях космоса, где они подвергаются воздействию внешней среды. Использование полимеров в их производстве предоставляет решение для предотвращения возможных повреждений, тем самым обеспечивая долговечность и надежность работы спутников.

Ранее команда "РЕШЕТНЁВ" также продемонстрировала успешное применение отечественных материалов для создания печатных плат, что является еще одним шагом в направлении укрепления технологической независимости и инноваций в российской космической отрасли.