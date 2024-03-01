Россия возобновит производство самолетов ДРЛО А-50

"Ростех" объявил о планах на возобновление выпуска авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, подтвердил Сергей Чемезов, руководитель корпорации. Эти машины, являющиеся ключевыми элементами в системе обороны страны, также предвидятся к экспорту, подчеркивая их международное значение.

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Созданные на базе работы ОКБ Бериева и НПО "Вега" в конце 70-х годов XX века, А-50 до сих пор остаются в числе приоритетных средств для задач ДРЛО. Современные требования к оборонной способности и технологические возможности способствуют возобновлению их производства.

В последние годы были предприняты шаги по модернизации парка ДРЛО, в частности, были введены в строй усовершенствованные А-50У, расширяющие оперативные возможности:

Обнаружение воздушных целей на расстоянии до 400 км для низколетящих и до 600 км для целей на средней и большой высоте.

Одновременное отслеживание до 60 воздушных объектов.

Координация действий до 12 истребителей для наведения на цели.

Интеграция с системами противовоздушной обороны для повышения эффективности защиты.

Прогресс не стоит на месте, и в рамках дальнейшего развития военно-воздушного флота ведется работа над проектом А-100. Этот новейший самолет, основанный на платформе Ил-76МД-90А, оснащен современным цифровым навигационным оборудованием и двигателем ПС-90А-76, предлагая еще более широкие возможности для контроля воздушного пространства.

Испытания А-100, стартовавшие в 2019 году, демонстрируют амбиции России в области развития авангардных систем радиолокационного наблюдения, которые играют важную роль в обеспечении национальной безопасности и поддержании мира в регионе и за его пределами.