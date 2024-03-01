В 2023 году российский рынок компьютеров продемонстрировал значительный рост продаж, увеличившись на 71% в корпоративном секторе, с общим объемом производства в 500 тысяч единиц.

Рынок российской компьютерной техники зафиксировал значительный скачок в прошлом году. Согласно данным от Ольги Доровской, занимающей пост вице-президента в OCS Distribution, продажи настольных компьютеров, рабочих станций и моноблоков в бизнес-сегменте подскочили на 71%, что составляет порядка 100 тысяч устройств.

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В течение года, производители из России выпустили на рынок около 500 тысяч портативных компьютеров. Большая часть продукции нашла своих покупателей среди государственных структур и частных компаний. В числе фронтменов продаж выделяются бренды DNS (DEXP), iRu, ICL, Depo, а также «Аквариус».

По мнению Павла Фролова, основателя «Роббо», повышение интереса к отечественным компьютерам обусловлено ростом их качества, которое теперь не уступает зарубежным аналогам. Несмотря на это, точные объемы продаж по каждой из компаний остаются неизвестными, но известно, что в лидерах находится продукция от двадцати производителей.

Этот рост подчеркивает важный момент в развитии отечественного IT-сектора, демонстрируя укрепление позиций российских компьютеров на рынке. Улучшение качества и расширение ассортимента продукции способствовали повышению доверия и интереса со стороны как государственных, так и частных предприятий.