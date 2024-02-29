Qualcomm готовит к выпуску Snapdragon X Elite Gen 2 с улучшенным графическим процессором Adreno 830, обещая высокую производительность и энергоэффективность для ноутбуков

Qualcomm готовит к выпуску новый чип Snapdragon X Elite Gen 2, который обещает стать настоящим прорывом в мире портативных устройств. Планируется, что этот процессор станет сердцем множества ноутбуков во второй половине 2024 года. Одной из ключевых особенностей Snapdragon X Elite Gen 2 станет улучшенная версия графического процессора Adreno 830, работающего на повышенных частотах.

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Adreno 830 уже демонстрировал впечатляющие результаты в тестах, опережая по скорости графический процессор Apple M2 на 10% в 3DMark Wild Life Extreme. Такие показатели создают отличную базу для нового чипа Snapdragon X Elite Gen 2 и обещают высокую графическую производительность.

Кроме того, существующий чипсет для ноутбуков от Qualcomm показывает на 21% более высокую производительность в многопоточных задачах по сравнению с Apple M3 в Geekbench 6, что указывает на потенциал для дальнейшего улучшения характеристик в Snapdragon X Elite Gen 2.

Ожидается, что Qualcomm может перейти к использованию 3-нм техпроцесса для производства нового чипсета, что позволит достичь еще большей производительности и энергоэффективности. Однако конкретные детали о техпроцессе и стоимости производства пока остаются под вопросом.

Перед тем как делать предположения о новом чипсете, важно оценить производительность текущей версии Snapdragon X Elite в различных тестах. Впрочем, перспектива использования улучшенного Adreno 830 уже вызывает большой интерес, учитывая предварительные данные о его производительности в Snapdragon 8 Gen 4.



