"Лайтком" подает в суд на блогера Максима Горшенина и требует с него более 5 млн рублей за обнаружение и публикацию информации о "бесполезном" российском чипе в их мониторах

В центре судебного спора оказался Максим Горшенин, блогер, который высветил в своих расследованиях наличие российского чипа в мониторах от "Лайтком". По его словам, этот элемент, произведенный фирмой "Миландр", фактически не задействован в функционировании устройств. Блогер предположил, что наличие чипа обусловлено желанием компании соответствовать критериям для включения в реестр российской продукции и участия в госзакупках.

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В ответ "Лайтком" подал иск на Горшенина с просьбой компенсировать убытки в размере свыше 5 млн рублей. Интересно, что иск также затрагивает российскую "дочку" Google, несмотря на ее недавнее банкротство, а также компанию "Дзен Платформа", управляющую сервисом "Яндекс.Дзен", где публиковались спорные материалы.

Этот случай вызвал оживленные дискуссии в обществе и среди юристов, ведь он касается не только вопросов ответственности за публичные высказывания в интернете, но и свободы слова. Многие увидели в иске попытку ограничить критику в адрес крупных производителей и подняли вопрос о прозрачности и честности бизнес-практик.

Сюжет обретает дополнительную остроту на фоне участившихся случаев обращения компаний к суду с целью защиты своей репутации, что порождает обсуждения о границах критики и праве на выражение собственного мнения.