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Mirakl
ВТБ осуществляет крупнейший переход на Astra Linux, отказываясь от Windows
ВТБ начал масштабный процесс замены Windows на отечественную операционную систему Astra Linux в рамках стратегии импортозамещения.

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ВТБ, один из лидеров банковской сферы России, начал масштабный процесс замены иностранной операционной системы Windows на отечественную Astra Linux. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения и повышения информационной безопасности. По данным представителей «Группы Астра», первая партия из 3500 рабочих мест уже успешно переведена на новую систему, а в ближайшем будущем ожидается переход еще нескольких десятков тысяч компьютеров.

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Проект по замене операционной системы получил широкую поддержку и одобрение на высшем уровне. Заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов выразил уверенность, что к концу 2024 года все сотрудники банка смогут полностью перейти на использование Astra Linux, обеспечивая тем самым непрерывность и безопасность банковских операций.

Особый акцент в этом процессе делается на использование специальной версии Astra Linux – Special Edition, которая отвечает всем требованиям безопасности и сертифицирована ФСТЭК России. Это позволит ВТБ не только обеспечить защиту своих данных, но и гарантировать их сохранность в соответствии с российскими нормативами.

ВТБ и «Группа Астра» заключили стратегическое партнерство, в рамках которого банк приобрел бессрочные лицензии на использование Astra Linux.


#новости
Источник: cnews.ru
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