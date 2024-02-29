Аргентинский инженер Рони Бандини создал устройство на базе ИИ и Raspberry Pi для борьбы с громкой музыкой, раздаваемой соседями через Bluetooth-колонки.





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Столкнувшись с проблемой утреннего шума от музыкальной колонки соседа, аргентинский энтузиаст Рони Бандини разработал уникальное устройство, использующее искусственный интеллект для подавления звука Bluetooth-динамика. Этот проект, получивший название Reggaeton Be Gone, основан на мини-компьютере Raspberry Pi и демонстрирует новаторский подход к решению проблемы шума в жилых зонах.

Рони предложил альтернативу стандартным методам решения конфликтов с соседями, таким как личный разговор или обращение в службы контроля шума, представив технологическое решение, способное автоматически распознавать и глушить определенные музыкальные жанры. Применение искусственного интеллекта позволило точно идентифицировать жанр Reggaeton и активировать механизмы подавления звука, варьируя от полного отключения колонки до создания помех.

В основе устройства лежит популярный одноплатный компьютер Raspberry Pi, который, благодаря своей гибкости и доступности, нашел применение в самых разнообразных проектах, начиная от образовательных задач и заканчивая сложными инженерными решениями. Для реализации своей идеи Бандини столкнулся с необходимостью самостоятельно обучить модель ИИ, так как существующие наборы данных не содержали спецификации по жанру Reggaeton.

Подробное описание процесса создания устройства, включая список необходимых компонентов и инструкции, было опубликовано Бандини на платформе для энтузиастов электроники Hackster.io. Это открыло возможность для других разработчиков воспроизвести и, возможно, доработать проект, адаптируя его под свои нужды.