В ответ на необходимость обеспечения цифровой безопасности и технологической независимости, «Россети» приняли решение о замене иностранного ПО SAP на российские разработки.

В рамках стратегии по обеспечению технологической независимости и повышению безопасности критической информационной инфраструктуры, энергетический гигант «Россети» принял решение заменить иностранное программное обеспечение SAP на отечественные аналоги. Для реализации этого амбициозного проекта компанией выделены 371 млн рублей с перспективой завершения работ в течение двух лет.

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Эта инициатива призвана исключить риски, связанные с санкционным давлением, и укрепить защиту данных в критически важных секторах экономики. Тендер на выполнение соответствующих работ был официально объявлен «Россетями Московского Региона», срок подачи заявок на участие ограничен началом марта 2024 года, а имя победителя будет известно в конце того же месяца.

Инициатива находится в полном соответствии с директивами Правительства РФ и Минкомсвязи о развитии и утверждении стратегий цифровой трансформации для государственных корпораций и компаний с государственным участием. Ожидается, что внедрение российского ПО позволит «Россетям» снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность автоматизированного управления технологическими процессами.

Этот шаг к отказу от иностранного программного обеспечения SAP является частью более широкой программы импортозамещения, которая уже привела к значительным инвестициям в российскую ИТ-инфраструктуру. «Россети» активно вкладывают ресурсы в переход на отечественные операционные системы, системы управления базами данных и офисное программное обеспечение, укрепляя тем самым свою технологическую независимость в соответствии с указом Президента РФ.