Россия начинает работу над созданием отечественной Java-платформы разработки, направленной на замену зарубежных аналогов и обеспечения импортонезависимости в сфере программного обеспечения.

В ответ на возрастающую потребность в независимости от зарубежного программного обеспечения, в России начата работа над созданием уникальной Java-платформы. Этот проект представляет собой сотрудничество между разработчиками ОС Astra Linux и командой, ответственной за Liberica JDK, теперь известной как Axiom JDK.

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Целью новой инициативы является предоставление российскому программному сектору стандартизированной и универсальной среды разработки, способной заменить исходящие из-за границы аналоги. В планы разработчиков входит создание полнофункциональной платформы, включающей в себя все необходимые инструменты для эффективной работы с исходным кодом, тестирования, автоматизации процессов, а также разработки и исполнения Java-приложений.

Инициатива по созданию отечественной Java-платформы возникла не на пустом месте. Уже несколько лет российские компании и государственные учреждения активно переходят на использование Liberica JDK в качестве надежной и проверенной альтернативы продуктам Oracle. Среди примеров такого перехода - крупные организации, включая "Газпром добыча Астрахань", "Национальную систему платежных карт" и многие другие.

Помимо внутренней разработки и исполнения приложений, новая платформа будет обладать высоким экспортным потенциалом.

Важной составляющей платформы станет ее интеграция с операционной системой Astra Linux и другими отечественными разработками, такими как система управления исходным кодом GitFlic и сервер приложений Java EE / Jakarta EE Libercat, что облегчит сертификацию решений в соответствии с требованиями российских регулирующих органов.



