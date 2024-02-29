Россия с 2025 года перейдет к риск-ориентированному подходу в проверках бизнеса, отказавшись от практики временных мораториев.

Начиная с 2025 года, Россия внесет коренные изменения в систему государственного контроля за деятельностью бизнеса, отказываясь от практики введения временных мораториев на проверки предприятий. Это нововведение было анонсировано в Послании президента Владимира Путина к Федеральному Собранию, где подчеркивалась необходимость перехода к более эффективной и справедливой системе регулирования.

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Вместо нынешнего метода, предусматривающего общее ограничение на проверочную деятельность, вводится риск-ориентированный подход, который будет учитывать степень потенциального вреда деятельности компаний для общества и окружающей среды. Таким образом, фирмы, демонстрирующие прозрачность и надежность, столкнутся с меньшим числом проверок, в то время как организации с высоким уровнем риска будут находиться под более строгим контролем.

Президент особо отметил, что предприятия, обеспечивающие высокое качество товаров и услуг и заботящиеся о своих потребителях, заслуживают доверия и должны быть освобождены от ненужного административного давления. Эта мера направлена на стимулирование роста ответственного и социально ориентированного бизнеса в стране.

Мораторий на проверки, по словам Путина, оправдал себя как временная мера, но для дальнейшего развития экономики и создания благоприятного климата для предпринимательства требуются более глубокие и продуманные подходы. Риск-ориентированный метод позволит сделать процесс проверок более целенаправленным и эффективным, уменьшив нагрузку на добросовестные компании и усилив контроль за теми, кто нарушает правила.