Настоящая элита России – это все, кто служит стране, труженники и воины, а не те, кто "набил карманы" в 1990-е

В ходе своего последнего обращения к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин сделал акцент на том, кто на самом деле заслуживает звания элиты в России. По его словам, это не те, кто обогатился в период экономических потрясений 1990-х, а именно те граждане, кто своим трудом и служением доказал преданность стране.

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"Настоящая элита — это труженники и воины, которые своими делами подтверждают преданность России", — подчеркнул Путин, подвергая критике тех, кто рассматривает себя как особую касту, забыв о заслугах перед обществом. Отмечая важность вклада каждого в будущее страны, президент выразил уверенность, что именно такие люди должны играть ключевую роль в развитии России на всех уровнях — от регионального управления до руководства крупными предприятиями.

Это заявление вызвало бурные овации среди присутствующих, подтверждая общее согласие с точкой зрения главы государства о том, что истинная элита страны — это люди, действительно служащие ей. Также Путин упомянул, что героям нынешних вызовов, стоящих на защите интересов России, следует занять руководящие позиции, чтобы продолжать работу на благо страны.