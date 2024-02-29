Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в холдинг "Швабе" ГК "Ростех", демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла, используемого в науке, медицине и космосе

Впервые Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), часть холдинга "Швабе" ГК "Ростех", раскрыл процесс создания уникального оптического стекла, используемого в самых современных областях - от космических исследований до медицинской техники. Завод, известный выпуском более 300 марок стекла и обеспечивающий рынок сотнями тонн продукции ежегодно, демонстрирует высокий уровень мастерства и инноваций в производстве.

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Процесс создания начинается с подготовки шихты, особой смеси, которая варится в шамотных горшках при температуре до 1550°C. Затем следует этап осветления и гомогенизации расплава, чтобы получить однородное стекло, которое отливается в формы. Каждая марка стекла требует уникальных условий варки и отжига, что делает процесс поистине искусством.

После формовки стекломассы начинается важный этап отжига, который может длиться от нескольких недель до месяца. Это позволяет избавиться от внутренних напряжений и придать стеклу необходимые оптические свойства. Только после строгой проверки качества на соответствие всем стандартам готовая продукция направляется на дальнейшую обработку - резку, шлифовку и полировку.

"Швабе" также инвестирует в развитие технологий контроля качества. В частности, на производстве используются термостойкие тепловизионные системы, разработанные "Росэлектроникой", которые могут выдерживать температуру до 1800°C. Это позволяет более точно следить за процессом изготовления стекла и гарантировать его высокое качество.



