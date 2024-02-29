Разработка бронированного автомобиля "Тайфун-ПВО" завершена, и машина готова к серийному производству.

Завершена разработка новаторского бронированного автомобиля "Тайфун-ПВО", который станет ключевым элементом в системе ПВО России. Созданный ижевскими инженерами завода "Купол", этот боевой автомобиль обещает значительно повысить эффективность и мобильность зенитных подразделений.

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Впервые представленный на международных соревнованиях "Чистое небо" в Китае в 2019 году, где он занял почетное второе место, "Тайфун-ПВО" произвел впечатление своими характеристиками и потенциалом. По словам Фанила Зиятдинова, директора завода "Купол", машина сейчас готовится к запуску в серийное производство, что станет значимым шагом в укреплении обороноспособности страны.

Основой "Тайфуна-ПВО" служит шасси от КамАЗ с колесной формулой 4х4 и мощным российским двигателем, что обеспечивает высокую проходимость в любых условиях. Внутри боевой машины установлена специальная бронекапсула, предназначенная для максимальной защиты экипажа.

Вооружение включает в себя пулемет "Корд" и 9 зенитных управляемых ракет, готовых к запуску. Также "Тайфун-ПВО" обладает современной системой радиолокационного опознавания, обеспечивая высокую точность поражения целей.

Эта боевая машина станет важным дополнением к арсеналу Воздушно-десантных войск России, рядом с уже представленными модификациями "Тайфуна", включая версию с минометом 2С41 "Дрок".

"Тайфун-ПВО" не только укрепит ПВО страны, но и поднимет планку в области мобильной военной техники, предоставляя новые возможности для защиты воздушного пространства.