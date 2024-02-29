В Госдуме рассказали, как российские спецслужбы в интернете готовятся к президентским выборам

В последние дни в России отмечены сбои в работе интернета, связанные с доступом к Telegram, WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», «Госуслугам» и другим ресурсам. Это, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, связано с подготовкой к мартовским президентским выборам и проведением проверок по линии кибербезопасности.

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Целью этих действий является выявление и устранение возможных уязвимостей в инфраструктуре интернета в России. Спецслужбы активно занимаются поиском слабых мест в системе кибербезопасности, проводя стресс-тесты и имитируя кибератаки.

Это делается для того, чтобы на короткое время снять блокировки с некоторых ресурсов и проверить разработки против уязвимостей. После тестирования, по уверениям Свинцова, все найденные уязвимости будут устранены, а доступ к запрещенным сайтам и ресурсам снова ограничен.

Также заместитель председателя комитета отметил, что в России не обсуждается вопрос о разблокировке западных социальных сетей, поскольку большинство граждан уже перешло на отечественные или иностранные незаблокированные платформы.