На Международной космической станции обнаружена утечка воздуха в российском сегменте. Специалисты из «Роскосмоса» и NASA ведут поиск источника утечки, уверяя, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

На Международной космической станции (МКС) зафиксирована утечка воздуха в российском сегменте. Источник утечки пока не установлен, но, по мнению специалистов Государственной корпорации «Роскосмос» и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает.

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Специалисты внимательно следят за ситуацией и проводят необходимые работы по поиску и устранению утечки. Экипаж регулярно осуществляет проверки, а полученные данные анализируются на Земле в штатном режиме. Руководитель программы МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что утечка была обнаружена в хвостовой части российского сегмента и, несмотря на некоторое увеличение за последние дни, не представляет угрозы для экипажа.

Однако, вопросы износа оборудования и общего состояния МКС остаются актуальными. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов недавно отметил, что большая часть российского оборудования на станции уже вышла из строя, а сама МКС почти исчерпала свои ресурсы и приближается к концу своего существования.