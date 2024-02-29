Россия представила новую реактивную систему залпового огня «Возрождение», способную выполнять широкий спектр задач благодаря использованию снарядов различного калибра. Система, демонстрирующая высокую точность и гибкость применения, в скором времени начнет поступать в войска, подкрепляя обороноспособность страны.

На военных платформах в интернете появились первые изображения новейшей российской системы залпового огня «Возрождение». Эта система, являющаяся усовершенствованной версией предыдущей «Земледелие», может не только минировать территорию, но и осуществлять точные удары различными типами снарядов.

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«Возрождение» отличается своей бикалиберностью, позволяя использовать снаряды калибра 140 и 220 мм, в том числе и те, что предназначены для системы «Земледелие». Это обеспечивает высокую гибкость в применении, расширяя спектр возможных задач, от точечных ударов до создания минных полей с возможностью удаленной деактивации снарядов.

Серийный выпуск новой системы был запланирован на начало 2024 года. В ходе недавнего визита на предприятие НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с работой «Возрождения» и высоко оценил ее потенциал. По его словам, достигнутая точность и универсальность применения делают эту систему важным дополнением к арсеналу российской армии.

Дополнительно сообщается о значительном увеличении производства реактивных снарядов на НПО «СПЛАВ». Благодаря вводу в эксплуатацию новых производственных линий в 2023 году, завод готов увеличить выпуск амуниции в несколько раз, что позволит не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и укрепить экспортный потенциал.