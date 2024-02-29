С космодрома Восточный успешно запущен метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 вместе с 18 малыми спутниками.

С космодрома Восточный был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту новейший метеорологический спутник "Метеор-М" №2-4, а также 18 малых спутников из России и других стран. Запуск прошел без каких-либо непредвиденных ситуаций в 08:43 по московскому времени, подтвердив высокую надежность используемой ракетной техники.

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Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты и приступил к маневрам для выведения всех космических аппаратов на их предназначенные орбиты. Этот этап является критически важным для обеспечения правильного функционирования спутников в космосе.

"Метеор-М" №2-4 представляет собой многофункциональный спутник, задачи которого охватывают широкий спектр деятельности: от мониторинга погодных условий и климата до изучения природных ресурсов Земли. Он также задействован в контроле за гелиогеофизической обстановкой и способен собирать данные с автоматических измерительных платформ, а также ретранслировать сигналы от радиобуев международной системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ.

Одной из уникальных особенностей этой серии спутников является возможность всепогодного радиолокационного мониторинга Северного морского пути, что имеет ключевое значение для безопасности мореплавания в этом регионе. Кроме того, спутник будет способствовать расширению номенклатуры контролируемых гелиогеофизических параметров, что повысит точность прогнозов космической погоды и будет способствовать более глубокому пониманию процессов, происходящих в околоземном пространстве.

Запуск "Метеор-М" №2-4 и сопутствующих спутников является значимым шагом в развитии российской космической программы, расширяя возможности страны в области мониторинга погоды, изучения Земли и поддержания глобальной безопасности.



