Samsung анонсировала новое поколение SD Express карт памяти с объемом 256 ГБ и рекордной скоростью считывания данных в 800 МБ/с, что существенно превосходит текущие стандарты.

Samsung готовит к выпуску новое поколение карт памяти, которые обещают стать настоящим прорывом в скорости передачи данных. Компания анонсировала SD Express карты объемом 256 ГБ, тестирование которых уже идет полным ходом. Эти карты выделяются среди прочих уникальной скоростью считывания данных – до 800 МБ/с, что значительно превосходит показатели даже некоторых современных SSD-накопителей.

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Для сравнения, обычные SD-карты на рынке сегодня могут похвастаться скоростью считывания всего в 80-90 МБ/с, а профессиональные версии с поддержкой UHS-II достигают порядка 250 МБ/с. Таким образом, новинка от Samsung в восемь раз быстрее стандартных карт и в три раза опережает профессиональные модели. Это ставит ее на одну ступень с высокопроизводительными SATA SSD, такими как Samsung 860 Pro и Crucial MX500, скорость которых ограничена 560 МБ/с.

Несмотря на впечатляющие характеристики, новые карты памяти от Samsung все же уступают NVMe SSD-накопителям, которые могут предложить скорость чтения до 1600 МБ/с и выше, особенно в моделях с поддержкой PCIe 5.0.

Однако скорость – не единственное преимущество новых карт. Они также предлагают достаточный объем памяти для многих задач, например, для работы с операционными системами на базе Linux или как загрузочные накопители для одноплатных компьютеров. Также эти карты могут служить дополнительным хранилищем для мобильных устройств, если те будут поддерживать стандарт SD Express.

Высокая скорость передачи данных повышает риск перегрева, что может стать проблемой для компактных устройств, где сложно обеспечить эффективное охлаждение. Samsung заявляет о внедрении технологии "Dynamic Thermal Guard" для контроля температуры, что должно помочь предотвратить перегрев.



