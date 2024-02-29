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Mirakl
Дмитрий Лысков исключил превращение Балтийского моря во "внутреннее море" НАТО
После заявлений НАТО о Балтийском море как о "внутреннем море" альянса, представители России подчеркнули способность страны защищать свои интересы в регионе.

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Представитель Калининградской области, Дмитрий Лысков, отверг идею о том, что Балтийское море может стать "внутренним морем" НАТО. 

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Это заявление последовало за высказываниями литовского дипломата о новом статусе моря после расширения альянса за счет Швеции. Лысков акцентировал внимание на стратегической позиции России в регионе, обозначив важность наличия трех крупных портов и базирование Балтийского флота как ключевые факторы присутствия страны в Балтийском море.

Алексей Леонков, известный военный аналитик, в интервью прокомментировал ситуацию, указывая на недооценку России со стороны НАТО. Он подчеркнул, что военное превосходство альянса на бумаге не всегда соответствует реальности, особенно учитывая историю участия НАТО в локальных конфликтах. Леонков отметил, что Россия обладает мощным военным потенциалом, способным обеспечить защиту своих интересов в Балтийском регионе.

В дискуссии также затронуты возможные сценарии противостояния, в том числе гипотетическая блокада Калининградской области, которая, по мнению Леонкова, потребовала бы от России принятия решительных военных мер. Аналитик напомнил о законном праве России на использование всего арсенала вооружений в защиту своей территории и населения, включая стратегическое оружие, в случае прямой угрозы.

#новости
Источник: aif.ru
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