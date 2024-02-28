Посадочный модуль "Одиссей", разработанный компанией Intuitive Machines для миссии НАСА, столкнулся с неожиданными проблемами после посадки на Луну.

Лунная миссия компании Intuitive Machines и НАСА обернулась неожиданными трудностями после того, как их посадочный модуль "Одиссей" не смог приземлиться как запланировано. Вместо ожидаемого мягкого приземления, модуль перевернулся, что значительно сократит время его работы из-за недостатка солнечной энергии. Изначально предполагалось, что аппарат будет собирать данные на протяжении 9-10 дней, но теперь этот срок сократится на четыре-пять дней.

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Проблема возникла из-за высокой скорости приземления, из-за чего модуль зацепился за лунную поверхность одной из ног и опрокинулся. Теперь его солнечные панели не могут эффективно собирать свет, а антенны направлены к земле, что усложняет связь с Землей. Команда Intuitive Machines продолжает передавать данные, но предполагает, что энергии хватит максимум на 20 часов.

Этот инцидент привлек внимание к важности тщательного тестирования оборудования перед запуском. Решение не проводить тесты лазерной системы наведения из-за высоких затрат и временных рамок подвергло риску всю миссию, обошедшуюся НАСА в 118 миллионов долларов. В рамках программы Commercial Lunar Payload Services НАСА выделило Intuitive Machines 100 миллионов долларов на создание "Одиссея", но теперь возникают вопросы о том, насколько эффективно были использованы средства.