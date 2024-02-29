Samsung Display продемонстрировала на Всемирном мобильном конгрессе множество концептуальных экранов, в том числе телефон, который можно носить на запястье.

Samsung Display представила на Mobile World Congress в Барселоне ряд инновационных концептуальных экранов, которые могут радикально изменить взгляд на мобильные устройства. Среди демонстрируемых новинок особое внимание привлек телефон, способный трансформироваться в устройство, носимое на запястье. Эта модель, вдохновленная адаптивным дисплеем Motorola, представляет собой устройство в форме стержня, которое может изгибаться до формы манжеты.

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Компания также продемонстрировала устройство, напоминающее Samsung Galaxy Z Fold 5, но с возможностью складываться в двух направлениях, что открывает новые способы использования и просмотра контента. Другой представленный прототип, схожий с Galaxy Z Flip 5, может складываться пополам, позволяя экрану оставаться снаружи и обеспечивая уникальный пользовательский интерфейс.

Особенностью еще одного концептуального устройства является его способность тройного складывания, что позволяет ему трансформироваться из компактного телефона в устройство размером с планшет. Это демонстрирует потенциал гибких экранов в создании мультифункциональных мобильных устройств, способных адаптироваться к различным потребностям пользователей.



