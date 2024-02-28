Роботы-газонокосилки ECOVACS GOAT G1-800 и GOAT G1-2000 поступят в продажу в марте

ECOVACS анонсировала две новые модели роботов-газонокосилок GOAT G1-800 и GOAT G1-2000. Эти модели присоединяются к уже существующей модели GOAT G1-1600, которая была представлена в 2023 году. Названия моделей указывают на площадь, которую каждая из них может косить: 800 квадратных метров, 1600 квадратных метров и 2000 квадратных метров соответственно.

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Все три модели GOAT G1 обладают схожими характеристиками. Они используют технологию TrueMapping для точной навигации по газону на расстояние до 100 метров. Роботы оснащены двумя камерами: одна обеспечивает панорамный обзор на 360 градусов, а другая - обзор на 150 градусов.

Среди других особенностей стоит отметить систему избежания препятствий с помощью визуальных и ToF-датчиков, радиус кошения 22 сантиметра и возможность работы на наклонных поверхностях до 45 градусов. Роботы не требуют установки физического граничного провода и могут устанавливать виртуальные границы с помощью приложения.

Модели GOAT G1-1600 и G1-2000 оборудованы GPS-отслеживанием, а модель G1-2000 также имеет покрышки для всех типов поверхностей. Все модели поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, а модель G1-2000 также обеспечена подключением 4G, которое предоставляется бесплатно в течение первых трех лет. Робот-газонокосилка ECOVACS GOAT G1-800 будет доступна для российских потребителей с 6 марта по цене 90 000 рублей, а модель G1-2000 - по цене 165 000 рублей.