Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что наследники "с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную "пургу"

В Telegram-канале высокопоставленного чиновника, Дмитрия Медведева, прозвучали острые слова в адрес президента Франции, Эмманюэля Макрона.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ не остался в стороне от напряженной обстановки в международных отношениях, назвав высказывания Макрона "мелкотравчатой пургой" и обвинив в попытках "примерить золотые эполеты" своему историческому предшественнику - Наполеону Бонапарту.

Медведев, известный своим язвительным стилем, нещадно раскритиковал французского лидера за угрозы отправки вооруженных сил НАТО на Украину. Он описал подобные заявления как опасные и напомнил о готовности России отразить любые агрессивные действия.

Кроме того, Медведев не остался в стороне и при обсуждении резолюции Бундестага Германии о поставках оружия Украине. Он сравнил работу парламентариев с "парламентским цирком уродов", указав на их неосознанность и опасность подобных решений.



