Госдума ужесточает контроль над рекламой иностранных агентов

На заседании Государственной Думы был принят важный законопроект, направленный на ужесточение контроля за деятельностью информационных ресурсов, принадлежащих иностранным агентам. Инициатива, выдвинутая группой депутатов под председательством Вячеслава Володина, получила широкую поддержку - за нее проголосовали 395 парламентариев.

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Суть законопроекта заключается в полном запрете на размещение рекламы как на самом ресурсе иностранного агента, так и на других интернет-площадках. Это решение призвано предотвратить распространение рекламы, финансируемой за счет средств, направленных на подрыв интересов России.

Закон также предусматривает ответственность за нарушение новых норм. Гражданам и юридическим лицам грозят штрафы вплоть до 50 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Кроме того, для повторных нарушителей предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до двух лет.



