Исследование Университета Пердью показало, что газовые плиты выделяют в воздух внутри помещений в сотни раз больше вредных наночастиц, чем автомобильные выхлопы, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Недавнее исследование ученых из Университета Пердью, Индиана, обнародованное в журнале PNAS Nexus, раскрывает тревожную информацию о влиянии газовых плит на качество воздуха в домашних условиях. Анализ показал, что при готовке на газовой плите количество наночастиц, попадающих в воздух, во много раз превосходит те, что выделяются автомобильными выхлопами. Эти частицы, имеющие размер всего 1−3 нанометра, могут легко проникать в легкие, накапливаться там и вызывать респираторные заболевания, включая астму.

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Исследователи использовали передовые технологии для измерения уровней наночастиц в контролируемой среде и обнаружили, что сгорание всего килограмма газа может привести к выбросу в атмосферу до 10 квадриллионов аэрозольных нанокластеров. Этот факт особенно важен, учитывая, что многие люди проводят значительное время, готовя на газовых плитах в закрытых помещениях.

Особенно тревожным является то, что выявленные нанокластеры аэрозолей могут оставаться в воздухе длительное время, увеличивая риск для здоровья. Тесты показали, что всего за 20 минут обычных кулинарных процессов, таких как кипячение воды или жарка блинов, в воздух высвобождается огромное количество этих вредных частиц.

Кроме того, было выявлено, что эти мельчайшие частицы могут взаимодействовать с другими веществами в воздухе, например, с частицами масла, используемого при готовке, усугубляя тем самым воздействие на качество воздуха внутри помещений.

В свете этих результатов исследователи рекомендуют принимать дополнительные меры предосторожности для очистки воздуха при готовке на газовых плитах, в частности, активное использование вытяжек. Это не только поможет уменьшить концентрацию вредных наночастиц в домашнем воздухе, но и снизит потенциальный риск развития респираторных заболеваний среди жителей.