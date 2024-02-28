В Сочи группа мошенников лишила женщину и других жителей земельных участков и денег, используя сфотографированные копии их паспортов.

В одном из самых живописных уголков России, в Сочи, произошел инцидент, который шокировал местное сообщество. Женщина лишилась не только земельного участка, но и 15 миллионов рублей из-за изощренной аферы, в центре которой оказалась фотография с паспортом. Мошенники, вооруженные букетом цветов и убедительной легендой о подтверждении получения подарка, заставили жертву сфотографироваться с документом, что стало ключом к подделке документов и продаже ее собственности.

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Данная схема оказалась не единичным случаем, а частью более масштабной операции, затронувшей несколько жителей курортного города. За действиями стояла организованная группа, начавшая свою преступную деятельность еще в 2019 году. Инициатором выступила женщина, которая сумела втянуть в аферу остальных соучастников.

После тщательного расследования и судебного разбирательства, которое включало анализ доказательств и свидетельских показаний, все фигуранты дела были приговорены к различным срокам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительных учреждениях различного уровня безопасности.

На осужденных также была возложена финансовая ответственность — компенсация ущерба пострадавшим на сумму 58 миллионов рублей.